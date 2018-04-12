Ещё
СМИ: второй китайский авианосец готовят к тестовому плаванию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: второй китайский авианосец готовят к тестовому плаванию 

РИА Новости 34 минуты назад
ПЕКИН, 12 апр — РИА Новости. Первый китайский авианосец собственного производства готовится к началу тестового плавания, при этом точная дата выхода судна в рейс пока не уточняется, сообщает государственное китайское издание Global Times.
Судно в настоящий момент находится на судостроительной верфи в портовом городе Далянь северо-восточной провинции Ляонин. Поздно вечером в среду был запущен основной двигатель авианосца, производится проверка и настройка всего оборудования судна.
Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на военные источники сообщила, что тестовое плавание первого китайского авианосца собственного производства запланировано на конец апреля в Бохайском заливе. Источник отметил, что тестовый рейс судна скорее всего состоится накануне 69-й годовщины основания ВМС Народно-освободительной армии Китая 23 апреля.
Второй китайский авианосец Type 001A, который стал первым собственного производства, был спущен на воду в апреле 2017 года. Его строили с 2013 года. Длина авианосца 315 метров, ширина — 75 метров, вес — 70 тысяч тонн, крейсерская скорость — 31 морской узел. Китайские СМИ сообщали, что на борту могут базироваться 36 истребителей «Цзянь-15» (J-15).
Первый китайский авианосец «Ляонин» построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера «Варяг». Работы по его превращению в авианесущий крейсер начались на судостроительном заводе в китайском Даляне в 2005 году. Первые морские испытания «Ляонина» прошли в 2011 году. В состав ВМС Китая он вошел в сентябре 2012 года, а в ноябре 2012-го было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя «Цзянь-15» на палубу авианосца.
В настоящий момент на вооружении Китая находятся два авианосца, с учетом Type 001A. В начале января 2018 года в СМИ появились сообщения, что Китай начал строительство своего третьего авианосца на судостроительной верфи в Шанхае.
РИА Новости: последние новости
Британка "отстегнула" нос в прямом эфире Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ откроется шоу о покорителях космоса Россия и Узбекистан договорились увеличить количество рейсов между странами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля103
«РФ понесет от американцев большой ущерб»
Боевые корабли РФ покинули сирийский Тартус654
США рассказали о возможности удара по военным РФ172
РФ подняла в ООН вопрос высылки дипломатов из США27
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение