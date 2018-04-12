Вместе к звездам: как Россия помогает Казахстану стать космической державой

Казахстан готовится стать космической державой. Несмотря на то, что первые программы по освоению космоса стартовали только в 2005 году, за это время республика запустила три собственных спутника и приступила к строительству сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов. Какие проекты Казахстан осуществляет совместно с Россией , рассказал корреспондент телеканала «МИР 24» Назар Ахмаров.

О бесперебойной работе казахстанского центра управления полетом докладывает Василий Леонов. Однофамилец легендарного космонавта следит отсюда за техническим состоянием казахстанских спутников.

«Когда меня спрашивают, кем вам приходится Алексей Леонов , я говорю: «Троюродный дедушка». Но, на самом деле, это просто совпадение. Но оно накладывает дополнительную ответственность, пытаешься показать свой максимум в работе», — рассказал начальник службы центра управления полета Василий Леонов.

Центр космической связи «Акколь» был построен 13 лет назад за рекордные девять месяцев. С тех пор он дважды модернизировался, после запуска еще двух казахстанских спутников. Теперь здесь установлено лучшее в мире оборудование.

«Управление данным оборудованием осуществляется удаленно, из другого места. Здесь специалисты присутствуют только по необходимости», — пояснил директор центра космической связи «Акколь Шокан Свогузов.

Благодаря спутникам Казахстан отказался от услуг иностранных операторов. Экономия 20 миллионов долларов в год. Сегодня система космической связи обеспечивает спутниковое и телевизионное вещание на всей территории страны.

»Чтобы каждый житель Казахстана имел равный доступ к связи, к коммуникациям, к тому же интернету, необходима именно спутниковая связь. Для этого нужен Казахстану спутник. Потому что не всегда и не везде оптоволокном можно дотянуться до каждого казахстанца», — отметил Свогузов.

Развитие космической отрасли Казахстана тесно связано с Россией. К примеру, первые казахстанские спутники были собраны в Москве и Железногорске. На очереди — ракетный комплекс «Байтерек». Это совместный проект двух стран стоимостью около миллиарда долларов. Ракетоноситель создают россияне, а наземный комплекс для запуска — казахстанцы.

«Этот проект очень важный, стратегической важности, потому что направлен на сохранение и дальнейшее развитие космодрома «Байконур», придания ему второго дыхания», — указал советник председателя комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Мейрбек Молдабеков.

Одна из главных целей проекта — экологическая. Страны-союзники намерены отказаться от небезопасных ракетоносителей «Протон», работающих на высокотоксичном топливе. Ожидается, что первый пуск новой ракеты будет произведен в 2022 году. С наземного комплекса «Байтерек» планируется запускать пилотируемые корабли.

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