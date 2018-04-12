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В Ростове гипермаркет «Магнит» уличили в нарушении прав инвалидов
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В Ростове гипермаркет «Магнит» уличили в нарушении прав инвалидов 

Ростовские Вести 43 минуты назад
Прокуратура Первомайского района Ростова-на-Дону в ходе проверки выявила нарушения прав граждан с ограниченными возможностями. Как сообщили «Ростовским Вестям» в пресс-службе региональной прокуратуры, в гипермаркете «Магнит» расположенного на улице Лелюшенко, дом 4 комплектация и расстановка оборудования в торговом зале не доступна инвалидам из-за несоответствующей требованиям высоты прилавков, также отсутствуют конструктивные решения для обслуживания инвалидов по зрению, в расчетной кассовой зоне ширина прохода не соответствует требованиям доступности для указанной категории лиц, отсутствует доступная кабина в общей уборной. Кроме того в АО «Тандер» выявлены нарушения безопасности труда для самих сотрудников магазина. Теперь по итогам проверки за нарушения торговая сеть обязана заплатить штраф в размере 270 тысяч рублей.
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