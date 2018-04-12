Бурков и Варнавский поздравили жителей Омской области с Днём космонавтики

Сегодня, 12 апреля в России отмечают День космонавтики. Омичей с этим праздником поздравили врио губернатора Александр Бурков и председатель Законодательного Собрания Владимир Варнавский . Они отметили, что Омск имеет непосредственное отношение к космической отрасли, а омичи внесли существенный вклад в развитие космической индустрии страны.

«Путь на орбиту прокладывается на земле силами тысяч ученых, конструкторов, инженеров и рабочих. В России мощная ракетно-космическая промышленность. Омской области здесь отведена особая роль. И омичи по праву этим гордятся. Наш регион — это один из центров ракетостроения. Почти 80 лет у нас работает предприятие «Полет», выпускавшее одновременно самолеты, ракеты, космические аппараты и сверхмощные двигатели для ракет-носителей. Сегодня здесь собирают ракету-носитель нового поколения «Ангара». Она призвана гарантировать России независимый доступ в космическое пространство», — цитирует слова Буркова и Варнавского пресс-служба правительства Омской области.

Напомним, что в этом году исполнится 60 лет, как с конвейера омского завода сошла первая ракета Р-12. Свою историю омское ракетостроение ведет от совместного постановления органов власти советских времен — ЦК партии и Совмина. Оно было принято 31 декабря 1957 года и называлось «О создании центра производства ракетной техники в городе Омске».