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Илья Середюк рассказал о благоустройстве Кемерова к 100-летнему юбилею
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Илья Середюк рассказал о благоустройстве Кемерова к 100-летнему юбилею 

АиФ Кузбасс 39 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
Глава Кемерова рассказал о планах по благоустройству города к 100-летнему юбилею.
По информации пресс-службы обладминистрации, к вековому юбилею областной центр украсят свыше миллиона цветов и архитектурные формы. Продолжится работа по ремонту дорог частного сектора. Также в настоящее время формируется список дворов, которые отремонтируют летом. Парки и скверы отремонтируют и благоустроят.
На реализацию в Кемерове двух приоритетных федеральных проектов «Безопасные и качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году в общей сложности выделено 1,6 млрд рублей. деньги пошли на ремонт свыше 70 км городских магистралей, 115 дворовых территорий, ремонт центральной части бульвара Строителей и другие работы.
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