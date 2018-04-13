В Приморье начали строительство нового 144-метрового моста, вместо рухнувшего в 2016 году

Строительство нового мостового перехода через реку Литовка на трассе Артем — Находка порт Восточный началось в Приморье, сообщает пресс-служба администрации края. Предыдущий мост в этом месте рухнул в феврале 2016 года.

«Началось строительство моста через реку Литовка на дороге Артем — Находка — порт Восточный. Длина нового мостового перехода с подходами составит 760 метров, самого моста — 144 метра. Работать здесь будут высококлассные специалисты, они обеспечены необходимой техникой. Сейчас идут подготовительные работы, завоз строительной техники», — сообщает пресс-служба.

Затем дорожники разберут остатки старого моста и начнут бурение скважин под опоры. Мост через реку Литовка будет иметь две полосы для движения. Предполагается, что дорожное покрытие будет сделано из асфальтобетона, расчетная скорость движения на мосту составит 70 км/ч, а завершить работы строители должны будут в 2019 году.

23 февраля 2016 года на трассе Владивосток-Находка обрушился железобетонный мост длиной 146 метров. Весь транспорт пришлось отправлять в объезд через город Партизанск . Через месяц после обрушения военные мостостроители Восточного военного округа (ВВО) возвели здесь новый временный мост длиной 159 метров. Это позволило полностью восстановить движение транспорта на трассе Владивосток — Находка.

По факту обрушения моста возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». По данным следствия, причиной обрушения стала совокупность факторов, в том числе некачественное выполнение строительно-монтажных работ при возведении моста (в 1959 году), превышение допустимой нагрузки на балки пролетных строений, предельный срок эксплуатации и несоответствие моста современным требованиях по грузоподъемности. Ущерб бюджету Приморья оценивается более чем в 30 млн рублей.