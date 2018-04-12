Космонавт Олег Артемьев «передал» на Землю снимок Новороссийска с борта МКС

Эта не первая фотография Олега Артемьева , которую он публикует в своем профиле Instagram.

Новороссийск , привет! Как у вас дела? Как погодка в Краснодарском крае ? — спросил космонавт у землян в подписи к снимку.

Подписчики его страницы стали активно поздравлять Артемьева с профессиональным праздником: «С Днем космонавтики всю вашу команду! Удачного выполнения всех задач, стоящих перед вами!»