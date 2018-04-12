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Космонавт Олег Артемьев «передал» на Землю снимок Новороссийска с борта МКС
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Космонавт Олег Артемьев «передал» на Землю снимок Новороссийска с борта МКС 

АиФ — Юг 32 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
Эта не первая фотография Олега Артемьева, которую он публикует в своем профиле Instagram.
Новороссийск, привет! Как у вас дела? Как погодка в Краснодарском крае? — спросил космонавт у землян в подписи к снимку.
Подписчики его страницы стали активно поздравлять Артемьева с профессиональным праздником: «С Днем космонавтики всю вашу команду! Удачного выполнения всех задач, стоящих перед вами!»
Олег Артемьев лётчик-космонавт Роскосмоса, бортинженер МКС, Герой России. Автор удивительных космических снимков, его блог имеет почти 200 тысяч подписчиков.
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