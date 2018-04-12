Ямальцы не ходят по инстанциям. Округ — в лидерах по получению госуслуг в электронном виде

Ямал стал одним из успешных регионов РФ по исполнению майских указов президента «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

Этот вопрос стал одним из пунктов доклада. Исполнение майского указа предполагает, что по итогам этого года достижения доли граждан, выбирающих электронный способ получения государственных и муниципальных услуг, не менее 70 процентов.

Напомним, по итогам прошлого года доля ямальцев, получающих государственные и муниципальные услуги в электронном виде, достигла 86,1 процента. По этому показателю Ямал стал вторым в России после Московской области.

Говоря об основных источниках увеличения доли граждан в ЯНАО , которые пользуются госуслугами в электронном виде, директор департамента информационных технологий и связи ЯНАО Олег Ефремов выделял сферы образования (запись в детсады и школы, электронные дневники), соцзащиты, здравоохранения и налогообложение.

В заседании коллегии Министерства связи и массовых коммуникаций РФ приняли участие около 400 представителей органов государственной власти, субъектов РФ и руководителей информационно-коммуникационной отрасли.