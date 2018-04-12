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Ямальцы не ходят по инстанциям. Округ — в лидерах по получению госуслуг в электронном виде
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Ямальцы не ходят по инстанциям. Округ — в лидерах по получению госуслуг в электронном виде 

ИА Север-Пресс 39 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямал стал одним из успешных регионов РФ по исполнению майских указов президента «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
В этот список также вошли Московская область и Красноярский край. Об этом глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, выступая с докладом об итогах работы за 2012 — 2018 годы на заседании коллегии Министерства связи и массовых коммуникаций РФ в Москве.
Этот вопрос стал одним из пунктов доклада. Исполнение майского указа предполагает, что по итогам этого года достижения доли граждан, выбирающих электронный способ получения государственных и муниципальных услуг, не менее 70 процентов.
Напомним, по итогам прошлого года доля ямальцев, получающих государственные и муниципальные услуги в электронном виде, достигла 86,1 процента. По этому показателю Ямал стал вторым в России после Московской области.
Говоря об основных источниках увеличения доли граждан в ЯНАО, которые пользуются госуслугами в электронном виде, директор департамента информационных технологий и связи ЯНАО Олег Ефремов выделял сферы образования (запись в детсады и школы, электронные дневники), соцзащиты, здравоохранения и налогообложение.
В заседании коллегии Министерства связи и массовых коммуникаций РФ приняли участие около 400 представителей органов государственной власти, субъектов РФ и руководителей информационно-коммуникационной отрасли.
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