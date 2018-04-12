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Артемовскому обещают вернуть недостроенную поликлинику
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Артемовскому обещают вернуть недостроенную поликлинику 

АиФ Урал 48 минут назад
Фото: АиФ Урал
Власти уральского города Артемовского планируют довести до конца строительство новой районной поликлиники, которая с середины 80-х годов стоит в недостроенном состоянии. Но для этого ее полностью уничтожат, сообщает в четверг, 12 апреля, корреспондент «АиФ-Урал».
Демонтаж пустующего здания планируется начать в следующем году, после которого сразу начнутся работы по строительству новой поликлиники. В течение этого года будет готовиться проект по этим процедурам. «Этот вопрос поднимался, когда приезжал губернатор осенью прошлого года. Есть его поручение. Было принято решение здание снести: экспертиза признала, что оно не подлежит восстановлению. Дело в том, что действующая поликлиника, стоит у нас с 50-х годов, деревянные перекрытия, ремонтировать ее смысла нет. Если бы мы просто снесли недостроенное здание, то приняли бы однобокое решение: это будет означать, что мы не доработали в этом плане», — рассказал корреспонденту «АиФ-Урал» глава Артемовского ГО Андрей Самочёрнов.
По его словам, согласно техническому обоснованию, представленному в Министерство здравоохранения Свердловской области, новая поликлиника рассчитана на 5 000 кв.м и на 400 посещений за одну смену. Однако при этом сроки строительства новой поликлиники пока не называются. «Ориентировочно, снос недостроенного здания начнется в следующем году и после этого сразу начнется строительство. За это время мы подготовим проект для регионального Минстроя. О сроках строительства не можем ничего сказать, потому что многое может измениться за это время», — отметил Андрей Самочёрнов.
В планах властей округа сразу после строительства нового здания поликлиники капитально отремонтировать дорогу рядом с зданием и поставить автобусную остановку для удобства граждан, которой сейчас совсем не существует.
Строительство нового здания Артемовской поликлиники началось с 1986 года, но ее окончанию помешали перестроченные времена. С тех пор здание так и продолжает стоять в недостроенном состоянии. К слову, мнения местных жителей расходятся в демонтаже недостроя: некоторые считают, что поликлинику необходимо достраивать, другие остаются согласными с городскими властями.
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