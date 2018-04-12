Благоустройство набережной Ушаковки обсудят на депутатских слушаниях 

Концепцию благоустройства набережной Ушаковки от устья реки до ул.
Фридриха Энгельса обсудят на депутатских слушаниях. Такое решение было
принято по итогам обсуждения предварительных проектов по развитию
территории. В заседании рабочей группы приняли участие депутаты Думы
Иркутска, представители администрации города, потенциальные инвесторы и архитекторы.
Предварительная концепция благоустройства предполагает функциональное
зонирование территории: разделение на пешеходную часть и участок для активного молодежного отдыха, обустройство парковок, озеленение,
создание культурно-выставочного центра. Реализацию предлагается разбить
на несколько этапов с привлечением частных инвестиций.
По словам главного архитектора Иркутска Сергея Александрова,
сейчас ведется работа над определением точных границ участка для первого
этапа. В связи с этим будет обсуждаться внесение изменений в Генеральный план Иркутска для перетрассировки городской многополосной
магистрали, расположенной в плане на предполагаемой к развитию
территории.
Данный вопрос будет внесен в повестку депутатских слушаний Думы
Иркутска. Инвесторы, выразившие желание участвовать в реализации
концепции, представят свои проекты, доработанные с учетом рекомендаций
рабочей группы. Кроме того, планируется обратиться к министерству
имущественных отношений Иркутской области с предложением предоставить
прилегающий к Ушаковке земельный участок с неразграниченной
государственной собственностью под благоустройство.