Ещё
Благоустройство набережной Ушаковки обсудят на депутатских слушаниях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Благоустройство набережной Ушаковки обсудят на депутатских слушаниях 

Хот 50 минут назад
Фото: Хот
Концепцию благоустройства набережной Ушаковки от устья реки до ул.
Фридриха Энгельса обсудят на депутатских слушаниях. Такое решение было
принято по итогам обсуждения предварительных проектов по развитию
территории. В заседании рабочей группы приняли участие депутаты Думы
Иркутска, представители администрации города, потенциальные инвесторы и  архитекторы.
Предварительная концепция благоустройства предполагает функциональное
зонирование территории: разделение на пешеходную часть и участок для  активного молодежного отдыха, обустройство парковок, озеленение,
создание культурно-выставочного центра. Реализацию предлагается разбить
на несколько этапов с привлечением частных инвестиций.
По словам главного архитектора Иркутска Сергея Александрова,
сейчас ведется работа над определением точных границ участка для первого
этапа. В связи с этим будет обсуждаться внесение изменений в  Генеральный план Иркутска для перетрассировки городской многополосной
магистрали, расположенной в плане на предполагаемой к развитию
территории.
Данный вопрос будет внесен в повестку депутатских слушаний Думы
Иркутска. Инвесторы, выразившие желание участвовать в реализации
концепции, представят свои проекты, доработанные с учетом рекомендаций
рабочей группы. Кроме того, планируется обратиться к министерству
имущественных отношений Иркутской области с предложением предоставить
прилегающий к Ушаковке земельный участок с неразграниченной
государственной собственностью под благоустройство.
Хот: последние новости
В Музее В.Г. Распутина прошли встречи с иркутскими писателями Ежегодный «Байкал Бизнес Форум» пройдет в Иркутской области 17-18 мая В Тулуне сотрудники полиции в течение получаса розыскали без вести пропавшего школьника
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля101
«РФ понесет от американцев большой ущерб»770
Боевые корабли РФ покинули сирийский Тартус652
США рассказали о возможности удара по военным РФ172
РФ подняла в ООН вопрос высылки дипломатов из США27
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение