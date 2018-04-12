Миллион рублей дадут журналистам, пишущим о семейных ценностях

До 15 июня принимаются заявки на всероссийский конкурс «Семья и будущее России».

Конкурс проводит фонд Андрея Первозванного в рамках Всероссийской программы «Святость материнства» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда целевого капитала «Истоки».

Общий призовой фонд в миллион рублей будет распределен между двумя группами лауреатов: первая группа — федеральные и региональные СМИ, вторая группа — муниципальные и иные СМИ.

В заявке должно быть не менее 10 работ на семейную тематику: телепрограммы, радиопрограммы, публикации в печатных и интернет-СМИ, размещенные в СМИ с 15 июля 2017 года по 15 июня 2018 года.

Положение конкурса, форма заявки-анкеты и ходатайство скачивайте на сайте фонда.