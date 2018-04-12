Жители нескольких улиц Орла останутся без воды

Об отключениях холодного и горячего водоснабжения в областном центре сообщает пресс-служба городской администрации.

Причиной отключений воды сегодня, 12 апреля, станет производство аварийно-ремонтных работ по водопроводной сети в доме №34 на улице Черкасской.

С 9.00 до 18.00 часов будет прекращено водоснабжение следующих абонентов:

— ул. Черкасская, 34 (магазин), 36, 38, 45, 63 (магазин), 65, 67, 69;

— ул. 1-я Посадская, 44, 46;

Для жителей домов организуют подвоз воды. Заявки можно оставлять по телефону 43-26-89.