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Жители нескольких улиц Орла останутся без воды
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Жители нескольких улиц Орла останутся без воды 

РИА 57 57 минут назад
Фото: РИА 57
Об отключениях холодного и горячего водоснабжения в областном центре сообщает пресс-служба городской администрации.
Причиной отключений воды сегодня, 12 апреля, станет производство аварийно-ремонтных работ по водопроводной сети в доме №34 на улице Черкасской.
С 9.00 до 18.00 часов будет прекращено водоснабжение следующих абонентов:
— ул. Черкасская, 34 (магазин), 36, 38, 45, 63 (магазин), 65, 67, 69;
— ул. 1-я Посадская, 44, 46;
Для жителей домов организуют подвоз воды. Заявки можно оставлять по телефону 43-26-89.
Сообщение Жители нескольких улиц Орла останутся без воды появились сначала на РИА 57.
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