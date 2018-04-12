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Красноярские врачи получат до 2 миллионов рублей за стажировку за рубежом
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Красноярские врачи получат до 2 миллионов рублей за стажировку за рубежом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Красноярские врачи вскоре смогут ездить на стажировку за границу за счет государства. Соответствующий законопроект рассмотрят депутаты на ближайшей сессии регионального парламента, сообщается на сайте законодательного собрания Красноярского края.
Проект закона предполагает, что выезжающие на учебу за рубежом медработники единовременно получат до двух миллионов рублей компенсации за стажировку, проезд, проживание, оформление визы, обучение иностранному языку с медицинским уклоном или услуги переводчика. Претендовать на выплаты смогут сотрудники медорганизаций, подведомственных краевому Минздраву. Стаж работы врача или среднего медперсонала по специальности должен быть не менее трех лет.
Чтобы получить выплату, медик должен подписать договор, по которому обязуется вернуть эти деньги или отрабатывать их пять лет в региональной больнице или поликлинике. Отбирать кандидатов будет специальная комиссия, которая будет оценивать ценность проекта стажировки для региона и перспективы применения новых знаний в работе.
В середине марта в Москве открылась Школа профессионального роста для дополнительной подготовки студентов-медиков. Прошедшие отбор учащиеся смогут получать 25 тысяч рублей в месяц в качестве стипендии.
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