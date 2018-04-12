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Красноярские медики получат до 2 млн рублей за стажировку за границей
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Красноярские медики получат до 2 млн рублей за стажировку за границей 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Депутаты Заксобрания Красноярского края разрабатывают проект, согласно которому медики смогут получать до 2 млн рублей за обучение и стажировку за границей.
Проект рассчитан на врачей и средний медицинский персонал больниц, подведомственных министерству здравоохранения края, со стажем работы не менее 3 лет. Предполагается, что деньги будут выплачиваться единовременно. Будут учитываться затраты на оплату проезда, проживание, оформление визы, обучение иностранному языку в медицинской сфере или услуги переводчика, стоимость самой стажировки.
После стажировки стипендиат должен будет отработать не менее 5 лет, иначе придется вернуть деньги. Получить финансовую помощь смогут медики по наиболее перспективным направлениям, чтобы принести максимум пользы, возвратившись на рабочее место. Среди критериев отбора — значимость и новизна проекта для региона.
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