Красноярские медики получат до 2 млн рублей за стажировку за границей

Депутаты Заксобрания Красноярского края разрабатывают проект, согласно которому медики смогут получать до 2 млн рублей за обучение и стажировку за границей.

Проект рассчитан на врачей и средний медицинский персонал больниц, подведомственных министерству здравоохранения края, со стажем работы не менее 3 лет. Предполагается, что деньги будут выплачиваться единовременно. Будут учитываться затраты на оплату проезда, проживание, оформление визы, обучение иностранному языку в медицинской сфере или услуги переводчика, стоимость самой стажировки.

После стажировки стипендиат должен будет отработать не менее 5 лет, иначе придется вернуть деньги. Получить финансовую помощь смогут медики по наиболее перспективным направлениям, чтобы принести максимум пользы, возвратившись на рабочее место. Среди критериев отбора — значимость и новизна проекта для региона.