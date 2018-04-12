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В Орле требуют отменить сессию горсовета по заводу ПВХ-покрытий
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В Орле требуют отменить сессию горсовета по заводу ПВХ-покрытий 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орле после встречи чиновников, общественности и журналистов, которая прошла 9 апреля, была принята резолюция «Общественная позиция по отношению к размещению завода ПВХ-покрытий в городской черте города Орла».
Свои подписи под документом поставили представители регионального общественного движения «Граждане Орла», депутат горсовета Евгений Косогов, Общественное движение «Экодружина», орловская общественная группа «Помощь детям» и общественная организация «Народный контроль».
Авторы резолюции считают, что завод ПВХ-покрытий, который строит ООО «АйВиСи Рус», представляет опасность для окружающей среды и жителей города. Кроме того, его расположение на улице Итальянской «связано с рядом затрудняющих факторов»: пространственные ограничения, соседство с инсулиновым заводом «Санофи-Авентис Восток», попадание склада жидких пластификаторов в водоохранную зону водозабора «Санофи-Авентис Восток», особенно в свете планируемого инвестором дальнейшего развития производства.
В одном из пунктов резолюции отмечается, что в отношении данного инвестиционного проекта со стороны региональных и муниципальных властей общество видит исключительно пассивную, реактивную логику действий. Отсутствует понимание общей долгосрочной стратегии экономического, отраслевого развития региона (с приоритетом в сфере машиностроения и приборостроения, импортозамещающих производств, ориентированных на новый технологический уклад).
— Пропагандируемое расширение компетенций региона переработкой полимеров представляется стратегически ошибочным, притягивающим в регион неперспективные и экологически вредные типы производств. Конкретный проект завода ПВХ— покрытий приводит к обесцениванию земель в своей окрестности и становится долгосрочным стратегически негативным фактором для развития города, — говорится в резолюции.
Представители общественности также отмечают давление на строительство завода со стороны властей и предлагают отменить внеочередную сессию горсовета на которой планировалось рассмотрение данного вопроса.
Орловский городской Совет народных депутатов проведёт внеочередную сессию 12 апреля. Основными вопросами заседания станут внесение изменений в Генплан и Правила застройки и землепользования, касающиеся территории бывшего завода «Кока-Кола».
Напомним, противостояние между чиновниками общественностью в вопросе строительства завода ПВХ-покрытий продолжается в Орле долгое время. Представители власти продолжают продавливать строительство предприятия через Общественную палату региона. Создаётся рабочая группа по общественному контролю за ходом строительства и деятельностью предприятия. Власти заявляют, что производство напольных покрытий ООО «АйВиСи Рус» имеет принципиальное значение для экономики региона и абсолютно безопасно для окружающей среды.
Ранее депутат Орловского городского Совета Орла Евгений Косогов записал видеообращение к врио губернатора Орловской области. В нём он попросил Клычкова «проявить политическую волю и благоразумие» и незамедлительно приостановить незаконное строительство завода напольных ПВХ-покрытий на территории бывшей компании «Кока-Кола».
Справка RIA57:
Завод ПВХ-покрытий должен появиться на улице Итальянской, на базе бывшей «Кока-Колы». ООО «Интернэшнл Вайнил Компани-Восток» выкупило площадку в минувшем году и готовит ее под новое производство. Чтобы приступить непосредственно к строительству и оснащению, нужно сменить санитарно-защитную зону с третьего на второй класс опасности.
Орловцы выступили против на публичных слушаниях. Прошла серия одиночных пикетов. Против выступили депутаты на мартовской сессии. В проект планируют вложить 3 млрд рублей. На первом этапе анонсировано создание порядка 200 новых рабочих мест.
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