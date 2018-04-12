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Китай пообещал «бороться до конца», если США продолжат упорствовать в унилатерализме
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Китай пообещал «бороться до конца», если США продолжат упорствовать в унилатерализме 

ИА Синьхуа 56 минут назад
Пекин, 12 апреля /Синьхуа/ — Китай будет бороться до самого конца,
если США продолжат упорствовать в унилатерализме и торговом
протекционизме, заявил в четверг официальный представитель
Министерства коммерции КНР Гао Фэн. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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