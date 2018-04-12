«Уралкуз» существенно нарастил объёмы производства

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел» ) в первом квартале 2018 года на 43% увеличил объем отгруженной заказчикам продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За первые три месяца года металлурги «Уральской кузницы» изготовили и отгрузили заказчикам почти 35 тыс. тонн горячештампованной продукции, что превышает производственные показатели аналогичного периода 2017 года на 10,4 тыс. тонн. Наибольший рост — около 63% достигнут в производстве вагонных железнодорожных осей, на столько же увеличились объемы отгруженных штамповок из углеродистых сталей.

«Стабильный рост производства железнодорожных осей потребовал ввода новых производственных мощностей. В конце прошлого года мы запустили в работу дополнительную модернизированную линию молотов», — отметил управляющий директор ПАО «Уралкуз» Виктор Маценко.