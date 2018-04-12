ММК поделился опытом применения цифровых технологий

Магнитогорский металлургический комбинат вошел в число участников XVIII международной выставки «Уральская промышленно-экономическая неделя» (УПЭН) и X международного промышленного форума «Реконструкция промышленных предприятий — прорывные технологии в металлургии и машиностроении».

Оба мероприятия проходят с 10 по 12 апреля в челябинском Центре международной торговли . На стенде ММК традиционно представлен широкий сортамент металлопродукции.

Как сообщили «Уралинформбюро» в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», участвуют металлурги и в мероприятиях IX международного промышленного форума. В его рамках обсуждаются финансовое обеспечение промредприятий, инжиниринговая деятельность, инновации и импортозамещение, а также подготовка кадров.

Одной из центральных тем форума стало внедрение цифровых технологий на предприятиях. На Международной пленарной конференции «Цифровые технологии в промышленности» опытом поделились «Сименс АГ», ПГ «Метран», SMS Group GmbH, Paul Wurth S. A., Primetals Technologies и другие. ММК представляли главный специалист по инновациям Данила Целиканов и руководитель группы математического моделирования и системно-аналитических исследований научно-технического центра, профессор ЮУрГУ Дмитрий Шнайдер. В докладе «Математическое моделирование и оптимизация первого передела ПАО „ММК“ по критерию минимума себестоимости стали» был представлен опыт комбината по оптимизации первого передела с помощью проектов математического моделирования.

ММК разработал математические модели оптимизации доставки и потребления угольного и железорудного сырья, а также создал автоматизированную информационную систему (АИС) «Оптимальный чугун». Она рассчитывает оптимальные значения качества кокса и доли агломерата индивидуально для доменных печей. На сегодня проект успешно внедрен в первом переделе ММК, продолжается работа над его развитием.

В целом на ММК последовательно внедряются принципы «Индустрии 4.0».