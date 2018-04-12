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ММК поделился опытом применения цифровых технологий
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ММК поделился опытом применения цифровых технологий 

Уралинформбюро 33 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
Магнитогорский металлургический комбинат вошел в число участников XVIII международной выставки «Уральская промышленно-экономическая неделя» (УПЭН) и X международного промышленного форума «Реконструкция промышленных предприятий — прорывные технологии в металлургии и машиностроении».
Оба мероприятия проходят с 10 по 12 апреля в челябинском Центре международной торговли. На стенде ММК традиционно представлен широкий сортамент металлопродукции.
Как сообщили «Уралинформбюро» в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», участвуют металлурги и в мероприятиях IX международного промышленного форума. В его рамках обсуждаются финансовое обеспечение промредприятий, инжиниринговая деятельность, инновации и импортозамещение, а также подготовка кадров.
Одной из центральных тем форума стало внедрение цифровых технологий на предприятиях. На Международной пленарной конференции «Цифровые технологии в промышленности» опытом поделились «Сименс АГ», ПГ «Метран», SMS Group GmbH, Paul Wurth S. A., Primetals Technologies и другие. ММК представляли главный специалист по инновациям Данила Целиканов и руководитель группы математического моделирования и системно-аналитических исследований научно-технического центра, профессор ЮУрГУ Дмитрий Шнайдер. В докладе «Математическое моделирование и оптимизация первого передела ПАО „ММК“ по критерию минимума себестоимости стали» был представлен опыт комбината по оптимизации первого передела с помощью проектов математического моделирования.
ММК разработал математические модели оптимизации доставки и потребления угольного и железорудного сырья, а также создал автоматизированную информационную систему (АИС) «Оптимальный чугун». Она рассчитывает оптимальные значения качества кокса и доли агломерата индивидуально для доменных печей. На сегодня проект успешно внедрен в первом переделе ММК, продолжается работа над его развитием.
В целом на ММК последовательно внедряются принципы «Индустрии 4.0».
Международная выставка «Уральская промышленно-экономическая неделя» и международный промышленный форум «Реконструкция промышленных предприятий — прорывные технологии в металлургии и машиностроении» ежегодно собирают около 150 компаний, в том числе из Германии, Австрии, Италии, Франции, Японии, Китая и других стран.
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