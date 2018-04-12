Таджикистан спас от удара стихии 10 тысяч «беженцев»

Таджикистане прошли массовые полевые учения. Госведомства и силовые структуры проверили на готовность и взаимодействие при возможном стихийном бедствии, сообщает телеканал «МИР 24».

Люди покинули свои дома и бегут в Таджикистан от стихии — такова легенда. Беженцев пропускают через границу по несколько человек и только семьями. Первую помощь пострадавшим оказывают на месте. Тяжелых больных везут в палаточный городок. В помощь медикам — мобильная лаборатория.

«Микробиологическая мобильная лаборатория — дар Российской Федерации . Одна в Душанбе сейчас работает. Другая — здесь, на учениях. Причем на таких мероприятиях впервые. Одна работает в Хатлонской области», — пояснил начальник отдела по особо опасным инфекциям Службы Госсаннадзора Махмадали Табаров.

В ежегодных учениях задействовали 10 тысяч предполагаемых беженцев. Такой масштаб отрабатывали впервые.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ