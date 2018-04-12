«Чих» идет»

Фото с ресурса www.acupuncturemiamidade.com Хорошо тем, кто не восприимчив ко всякой весенней «заразе», например аллергии на пыльцу растений. А на многих весной нападают «чих», сопливость и слезливость. Кто не испытал на себе эти «прелести» сезона потепления, тому не понять тех, кто страдает этим недугом.

Со специалистами этого профиля во Владимире не густо. В платных клиниках Владимира аллергологи принимают всего два — три раза в неделю, поток пока небольшой — до десяти человек в день. Но запись уже на неделю вперед.

Аллергиков предупреждают: сезонный всплеск аллергии на пороге, начнется он уже после 10-15 апреля.

Ближе к маю всплеск заболевания станет еще более заметен, — рассказала «РГ».

Обычно пик аллергии наступает тогда, когда температура уверенно держится на уровне 10-15 градусов тепла.

По словам специалиста,

если есть чувствительность к пыльце, то готовиться к началу «весенней» аллергии нужно заранее.

За неделю, а лучше за две до предполагаемого сезона пыления начать принимать антигистаминные препараты, прописанные врачом.

Что еще можно сделать? Держать закрытые окна в квартире, использовать воздушные кондиционеры, ежедневно проводить влажную уборку в доме, не открывать окна в машине и использовать кондиционеры с новыми фильтрами, носить солнечные очки, чтобы избежать прямого попадания пыльцы в глаза. Плюс —

стараться поменьше гулять на улице, особенно по утрам и в сухую ветреную погоду, обходить парки и скверы.

К самым «популярным » растениям, вызывающим неприятности для людей, восприимчивых к их пыльце, относят березу, ольху и орешник. У страдающих аллергией ее проявления могут появляться и на другие растения.

Медики предупреждают:

нельзя оставлять болезнь без внимания и лечения, так как у человека в случае болезни снижается внимание, работоспособность.

Доказано, что тот же сезонный ринит значительно снижает успеваемость у студентов, а также может стать причиной многих аварий на дорогах.

Всего той или иной формой аллергии страдает, по разным данным, от 30 до 50 процентов населения.

Зачихали? Не всегда это просто простуда! Записывайтесь на прием к аллергологу, проверьте, все ли у вас в порядке.