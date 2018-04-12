«Поехали!»: пособие для стремящихся в космос

Кто хочет в космос?

Опросы и социологические исследования показывают, что многие жители Москвы хотели бы полететь в космос. Например, среди московских студентов таких больше половины. А среди представителей «офисных» специальностей мечте о полетах сказали «да» 60–67 процентов опрошенных. Космос завораживает и привлекает многих. Но путь к звездам у каждого свой. Посмотрим, какие есть варианты.

Звездный городок

Космос начинается в ближайшем Подмосковье — в Звездном городке. Здесь расположен Центр подготовки космонавтов (ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный ЦПК имени Ю. А. Гагарина»). С возложения цветов у памятника первому космонавту в городке начинаются все официальные мероприятия, а на площади Космонавтов встречают после космических миссий.

Самое необычное место в Звездном — храм Преображения Господня, который является Патриаршим подворьем Свято-Троицкой Сергиевой лавры. По традиции многие космонавты приезжают в этот монастырь в Сергиевом Посаде, чтобы получить благословение перед космическими полетами. Сослуживцы Юрия Гагарина рассказывают, что он тоже неоднократно бывал в лавре. А храм в Звездном городке колокольным звоном приветствует космонавтов, когда те возвращаются домой.

В Звездном можно посетить настоящий комплекс подготовки космонавтов — корабли в натуральную величину, центрифугу, подводный комплекс для имитации невесомости — и даже приобрести тур на Байконур

Каких берут в космонавты

Если лететь вы еще не готовы, но хотели бы связать жизнь с космосом — в тех же вузах и нескольких других учебных заведениях открыт набор на востребованные специальности отрасли: инженер по телекоммуникациям и связи, инженер-конструктор, инженер-робототехник, астроном, космический биолог, гидрометеоролог. Отучившись на врача, после дополнительной подготовки можно стать специалистом по космической медицине. Тем, кого интересует ракетостроение, стоит присмотреться к Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

Всего же специалистов для ракетно-космической промышленности готовят семь столичных вузов и научно-исследовательских организаций. Это Московский авиационный институт, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Московский политехнический университет, Институт космических исследований РАН , Центр исследования авиационно-космических материалов, научно-исследовательский институт аэрокосмического мониторинга «Аэрокосмос» и научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета».

Впрочем, для освоения всех этих высокотехнологичных специальностей не нужно дожидаться поступления в институт. Для московских школьников открыта сеть детских технопарков, в каждом из которых есть свой набор программ. Например, в технопарке «Москва» среди прочего изучают авиамоделирование и робототехнику. В «Мосгормаше» три лаборатории: геоинформатики, робототехники и космонавтики. Эти же лаборатории есть и в «Сколкове».

А 12 апреля, в День космонавтики, в детском технопарке на базе Московского политеха и «Инжинириуме» при МГТУ имени Н. Э. Баумана пройдут гагаринские уроки. Занятия со школьниками проведут специальные гости из Звездного городка — сотрудники ЦПК имени Ю. А. Гагарина.

Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ России

Еще один занимательный образовательный курс — экскурсионная и практическая программа в Центральном доме авиации и космонавтики ДОСААФ России. Для детей с семи до 14 лет доступен курс обучения авиационному мастерству и моделированию летательных аппаратов. Предлагается не только теория, но и практика: занятия проводят на подмосковном аэродроме Малино на легкомоторных самолетах Л-29, Сп-30 и мотодельталете. Доступные направления обучения: «авиамеханик летательных аппаратов», «пилот-любитель», «пилот-спортсмен» и «оператор беспилотных летательных аппаратов».

Ко Дню космонавтики в Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ привезут скафандр для работы в открытом космосе «Орлан», который еще недавно был на Международной космической станции (МКС). Посетителям покажут также скафандр «Стриж» для пилотов «Бурана» — первого корабля многоразового использования. Тренажер для пилотов «Бурана» — с кабиной в полную величину — включен в постоянную экспозицию музея. Посетители смогут попробовать еду, которой питаются космонавты на МКС.

Кроме того, для детей и взрослых в Центральном доме авиации и космонавтики проходят лекции ученых, например специалистов Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН. А 15 апреля, кроме основной экспозиции, здесь можно будет посетить лекцию и мастер-класс по созданию летательных аппаратов (для взрослых и детей от семи лет).

Политехнический музей

Сейчас легендарный музей находится на реконструкции, но продолжает работу по новым адресам: в павильоне № 26 на ВДНХ, технополисе «Москва» на территории бывшего АЗЛК в Текстильщиках и Культурном центре ЗИЛ у станции метро «Автозаводская». Из собрания Политеха на ВДНХ можно увидеть модели космических кораблей.

Юным первооткрывателям Политехнический музей предлагает пройти курс «Дорогами звездочета» и «Цель — Марс». На экскурсиях ребята познакомятся с историей развития космонавтики и узнают о планах освоения космоса.

Московский планетарий

Увидеть звезды и пройти курс лекций по астрономии можно в Московском планетарии. Еще с 20-х годов XX века это место стало культовым для любителей астрономии. Планетарий неоднократно посещал Сергей Королев , а летчик-космонавт Алексей Леонов говорил: «Путь на Байконур начинался здесь, в Московском планетарии».

Сейчас планетарий представляет собой комплекс из обсерватории, музея, стереокинотеатра, «Парка неба» и зала с самым большим в мире экраном-куполом, где можно всмотреться в глубины космоса. Кроме постоянной экспозиции, здесь действуют специальные программы для детей и взрослых. Список «космических» экскурсий для школьников очень большой — от посещения лунного модуля до наблюдений за звездным небом в телескоп. А для взрослых в планетарии ежемесячно открывается набор на курсы «Популярная астрономия для начинающих».

Народная обсерватория

Посмотреть на звезды можно и в народной обсерватории в Парке Горького. В 30-е годы XX века тут была астрономическая площадка. В 1950–1960-х в парках столицы стали открывать астрономические павильоны. Любой желающий мог понаблюдать за небесными светилами с помощью любительских телескопов и обсудить увиденное с астрономом. В 1957 году здесь появилась обсерватория, а спустя 55 лет, в 2012 году, ее реконструировали.

Сейчас в распоряжении посетителей два телескопа — основной и солнечный. Все наблюдения возможны только в хорошую погоду. Днем — с полудня до 17:00 — можно наблюдать Солнце, Меркурий и Венеру. В вечерние часы — с 20:00 до 23:00 — гости обсерватории могут увидеть в телескоп Юпитер, Луну, Марс и Сатурн. Сезон наблюдений открывается 12 апреля.

Памятники

Монумент Юрию Гагарину, расположенный на одноименной площади, изготовили в 1980 году из «космического» материала — титана. Постамент памятника напоминает огненную струю летящей ракеты. У подножия монумента находится копия корабля «Восток-1» — именно на таком космическом аппарате Гагарин совершил полет в космос.

А на Петровско-Разумовской аллее стоит памятник собаке-космонавту Лайке — первому животному, побывавшему в космосе и выведенному на орбиту Земли. Памятник находится рядом с НИИ авиационной, космической медицины и военной эргономики, где ученые готовили ее к полету. К сожалению, собака не выжила — тогда возвращение космонавтов на Землю еще было технически невозможно. Отправка в космос животных — важный этап, который прошла отечественная космонавтика перед успешным полетом Юрия Гагарина.

Невозможно пройти мимо и не заметить величественный монумент «Покорителям космоса». Ракета, устремленная в небо, была установлена здесь в 1964 году. А в 1981 году в стилобате монумента был открыт Музей космонавтики. Его посетители узнают многое об истории космических полетов. Они могут увидеть точную технологическую копию первого искусственного спутника Земли, чучела первых животных, вернувшихся из космоса невредимыми, — собак Белки и Стрелки. Выставки и экспозиции постоянно меняются. Например, можно узнать, как главный конструктор Сергей Королев выиграл пари у французского винодела, увидеть разные виды космической одежды, познакомиться с космической символикой в советских агитационных плакатах.

Королев

Узнать о том, как запускали «Спутник-2» с Лайкой на борту в 1957 году и увидеть его конструкцию можно в подмосковном Королеве. Множество экспонатов эпохи первых космических полетов находятся в музее ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королева . По этой коллекции техники можно изучать историю освоения космоса: тут хранится и первый искусственный спутник, и космический аппарат «Луна-2», который впервые достиг поверхности Луны, «Луна-3», впервые сфотографировавший ее обратную сторону. А также копия корабля с надувным клапаном, через который в 1965 году Алексей Леонов вышел в открытый космос.

Здесь же можно посмотреть на состыкованные корабли «Союз» и «Аполлон» в натуральную величину и побывать в макете космической станции «Мир». Гордость коллекции — спускаемый аппарат Юрия Гагарина, та самая капсула, на которой первый человек, побывавший в космосе, вернулся на Землю. Также для посетителей открыт кабинет с личными вещами Сергея Королева.

Взгляд сверху

Одна из уникальных возможностей, которую предоставляют каждому современные космические технологии, — взглянуть на Землю издалека. Для этого достаточно открыть один из популярных картографических сервисов. Карта формируется на основе снимков спутников дистанционного зондирования Земли. Но, чтобы увидеть рассветы и закаты из космоса, зайдите на сайт МКС. Станция оборудована камерой, которая ведет постоянную передачу на Землю. Посмотрите, как красива наша планета!