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Владимир Пушкарёв: Ясно, что это начало большой работы и есть на что опереться
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Владимир Пушкарёв: Ясно, что это начало большой работы и есть на что опереться 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Премьер-министр Дмитрий Медведев выступил в Госдуме РФ с традиционным отчётом о работе правительства России.
Это был его десятый доклад, но он охватил не один год, как раньше, а шесть лет — весь период деятельности нынешнего правительства страны. Напомним, после инаугурации президента страны правительство в полном составе должно уйти в отставку. Затем будет сформирован новый состав. Своими впечатлениями о прошедшем знаковом мероприятии депутат Госдумы РФ от Ямала Владимир Пушкарёв поделился с корреспондентом ИА «Север-Пресс».
Владимир Пушкарёв отметил, что это был объёмный, широкий отчёт о проделанной работе. Конечно, в первую очередь обращалось внимание на безусловные победы страны за отчётный период. Это увеличение продолжительности жизни россиян, свидетельствующее о повышении качества здравоохранения, введение материнского капитала, разворачивание сети многофункциональных центров, препятствующее бюрократизму. Депутат подчеркнул, что впервые в отчёте обращалось внимание на освоение арктических территорий, Сибири и Дальнего Востока.
«Несмотря на то, что это был в первую очередь отчёт о проделанной работе, а не планы на будущее, доклад обозначил общий вектор понимания того, какая деятельность предстоит в дальнейшем, — сказал Владимир Пушкарёв. — Будем опираться, в том числе на итоги майских указов, которые практически приблизились к выполнению. Но ясно, что это только начало большой работы, которую полностью за год-два не проделать».
Депутат признал, что отчёт прозвучал в непростое для страны время, и сейчас руководству страны, депутатам придётся проявлять гибкость и оперативность для того, чтобы преодолеть вызовы, вставшие перед Россией. Он подчеркнул, что настроение в зале отличалось оптимизмом, потому что в целом ясно, что позволит стране стать самодостаточной — импортозамещение, развитие собственного сельского хозяйства и промышленности, опора на собственные силы и ресурсы, которых всегда было много.
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