Комплексное благоустройство Кадашевкой слободы проводится в Москве

В Кадашевской слободе ведутся работы по комплексному благоустройству, историческая территория в центре города, в которую входит храм Воскресения в Кадашах, построенный еще в XVIII веке, 1-й, 2-й, 3-й Кадашевский переулки, а также прилегающие к ним сквер и дворы, сообщил РИАМО в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

«Во время строительно-монтажных работ в Кадашевской слободе демонтируют старый асфальт, проложат кабельную канализацию с колодцами, куда уберут воздушные провода. Тротуары в переулках расширят до двух — пяти метров в зависимости от участка и замостят гранитной плиткой серого цвета. Затем установят чугунные опоры для уличных фонарей, соответствующие историческому облику этого места. На проезжей части уложат новый асфальт и организуют парковочные карманы», — сказал Бирюков.

Он добавил, что завершится преображение Кадашевской слободы высадкой деревьев, цветов и кустарников, а также устройством новых газонов. Горожане смогут отдыхать на скамейках в тени деревьев. Для удобства велосипедистов организуют велопарковки.

«После завершения благоустройства Кадашевской слободы будет сохранен ее исторический колорит и атмосфера старой Москвы, но при этом появится новый центр притяжения для горожан и туристов в Замоскворечье», — сказал Бирюков.

По его словам, на время работ проезд транспорта в переулках будет ограничен. Однако перекрывать их не планируется.

Организовано одностороннее движение по следующей схеме: 1-й Кадашевский переулок (от 3-го Кадашевского переулка в сторону 2-го Кадашевского); 2-й Кадашевский переулок (от 1-го Кадашевского переулка в сторону Большой Ордынки); 3-й Кадашевский переулок (от Большой Ордынки в сторону 1-го Кадашевского переулка). Такая схема автомобильного движения останется и после завершения городского благоустройства.

Пешеходы же могут беспрепятственно пройти по тротуару на одной из сторон улицы, в зависимости от того, где ведутся работы. Деревянные настилы для прохода уложены на территории Церкви Воскресения Христова в Кадашах, а также в сквере и во дворах.