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Жизнь в невесомости: для космонавтов — будни, для землян — реалити-шоу
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Жизнь в невесомости: для космонавтов — будни, для землян — реалити-шоу 

Мир24 1 час назад
Сегодня отмечают День космонавтики. Ровно 57 лет назад человек впервые побывал в космосе. Он удивляет и сейчас. Подробнее — в материале корреспондента телеканала «МИР 24» Натальи Дюжиковой.
Максим Сураев — первый российский космонавт, который начал вести свой видеоблог прямо во время полета. Акцент сделан на эмоциях.
Для экипажа — будни, для землян — реалити-шоу о том, как работают космонавты, как устроен их быт.
«Поскольку в невесомости все равно, где спать, поэтому спальные мешки у нас на стене, мы спим на стене», — рассказал космонавт.
Снимал Сураев в свободное от работы время. Но руководство поначалу этот эксперимент восприняло настороженно.
«Была критика в мой адрес со стороны руководства: «чем он там занимается, пускай делом займется, и хватит уже эти свои блоги вести». Но как показала практика, в целях популяризации нашей пилотируемой космонавтики, людям это очень интересно», — отметил летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Максим Сураев.
Сегодня многие космонавты и астронавты ведут свои странички в соцсетях, выкладывают фото и видео отчеты. А ведь еще совсем недавно эта область была одной из самых закрытых. До людей доходили только сухие факты. И те немногие кадры легендарной видеохроники полета Юрия Гагарина.
Николай Семенов — один из узкого круга посвященных, кто готовил первый в истории планеты полет человека в космос. Он признается: на самых первых кораблях была опасность возгорания на старте. Возможность катапультироваться у пилота была, но только после критической отметки — 40 секунд после старта.
«Многие не знали вот этой особенности, о которой я сказал, что какая опасность была в случае пожара на старте. И мы молились, пусть и не верили в высшие силы, но мы молились, дай бог, чтобы он проскочил первые 40 секунд, и дальше все будет нормально», — вспоминает заслуженный испытатель космической техники.
Первое путешествие с Земли и обратно прошло, как любят говорить космонавты, в штатном режиме. Юрий Гагарин стал знаменит на весь мир.
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