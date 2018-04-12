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Челябинский космонавт Максим Сураев поздравил всех с Днём космонавтики
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Челябинский космонавт Максим Сураев поздравил всех с Днём космонавтики 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Лётчик-космонавт Максим Сураев, который родом из Челябинска, поздравил своих подписчиков в социальных сетях с Днём космонавтики, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
«Поздравляю всех причастных к космической сфере с Днём космонавтики. Желаю крепкого здоровья, новых побед, только удачных стартов и своевременных возвращений!», — подписал написал космонавт.
Запись и фотографию челябинского космонавта уже оценили более 600 пользователей Instagram. Подписчики в ответ поздравляют Сураева с праздником, желают ему удачи, везения и здоровья.
Поздравляю всех причастных к космической сфере с Днём космонавтики. Это большая команда, включающая рабочих на предприятиях космической отрасли, инженеров, инструкторов, медицинских работников, работников центра управления полетами и центра подготовки космонавтов, конечно же, самих космонавтов и членов их семей, без поддержки которых работа на орбите невозможна. Желаю крепкого здоровья, новых побед, только удачных стартов и своевременных возвращений! #денькосмонавтики #12апреля #гагаринпервый
Публикация от Максим Сураев. (@suraevmaxim) 11 Апр 2018 в 11:59 PDT  Напомним, Максим Сураев известен тем, что первым из российских космонавтов стал вести блог во время полёта, а также вырастил на МКС пшеницу! Впервые в космос он полетел в 2009 году, будучи командиром корабля «Союз ТМА–16». Спустя год, по возвращении на Землю, Сураеву было присвоено звание Героя РФ. А уже в 2014 году он слетал на МКС снова. Примечательно, что во время обоих полётов уроженец Челябинска выходил в открытый космос.
Отметим, что в Челябинской области родился и вырос также космонавт-испытатель Михаил Корниенко, который в ходе полёта пробыл в открытом космосе почти 7 часов.
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