Определена дата назначения нового премьер-министра России

Госдума РФ 8 мая планирует утвердить кандидатуру нового премьер-министра. Об этом со ссылкой на источники в нижней палате парламента сообщает «Коммерсантъ».

Накануне Дня Победы депутаты вернутся после каникул и работы в регионах. «Первая пленарка — 8 мая, будем ориентироваться на нее», — сказал один из собеседников издания.

По закону, президент может до двух недель после инаугурации, которая состоится 7 мая, взять на то, чтобы внести кандидатуру премьера в Госдуму, напоминает "Уралинформбюро" . Тогда и уходящий состав правительства, и его председатель будут работать в ранге и. о. Но дата 8 мая — становится традиционной для назначения председателя правительства. Так было в 2008 и 2012 годах.

Вопрос с кандидатом на пост главы кабмина «де-факто решен еще несколько месяцев назад», утверждают высокопоставленные кремлевские и правительственные источники. С большой долей вероятности Дмитрий Медведев сохранит должность. «Если утверждение председателя правительства будет назначено на 8 мая, то это логично в контексте переутверждения Дмитрия Медведева. Назначение же нового премьера было бы логично не форсировать, а дать возможность депутатам и обществу свыкнуться с его персоной», — уверен глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов