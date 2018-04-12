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КЭФ-2018 открылся работой молодежной площадки
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КЭФ-2018 открылся работой молодежной площадки 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня первый день работы Красноярского экономического форума. По традиции он отдан работе молодежной площадки (основная деловая программа КЭФ начнется завтра, 13 апреля). В этом году молодежная площадка называется «Поколение — 2030. Экономика будущего». Главной темой ее мероприятий станут новые форматы бизнеса.
Открыл работу КЭФ врио губернатора Красноярского края Александр Усс, обратившийся к самым молодым участника форума с приветственным словом. Работа молодежной площадки продолжилась пленарным заседанием «Креативные индустрии: бизнес нового формата». Его участники обсудят, как должен работать бизнес в современных условиях, на что должны ориентироваться в первую очередь молодые предприниматели, начиная свое дело. Что такое креативный бизнес, каковы его инструменты, как он может и должен изменить окружающий мир — эти вопросы обсуждаются на пленарке, которая проходит в эти минуты. Участники мероприятия, которые уже имеют опыт успешного ведения бизнеса, делятся им со слушателями.
Экспертами выступают Софья Троценко, президент Фонда поддержки современного искусства «Винзавод», директор Школы дизайна института общественных наук РАНХиГС; Александр Свинин, первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики; Екатерина Черкес-Заде, руководитель консорциума независимых учебных заведений (Британская высшая школа дизайна, Scream School, Московская школа кино, Архитектурная школа МАРШ); Кирилл Поляков, руководитель блокчейн-проектов департамента информационных технологий города Москвы; Михаил Егошин, директор по региональному развитию франшизы дизайн-завода «Флакон».
В программе сегодняшнего дня также круглый стол «Создание среды для креативных индустрий: роль бизнеса, власти и сообщества», дискуссии, посвязенные новым подходам к образованию в современном обществе, роли бизнеса в формировании городской среды и другие.
Молодежная площадка, по преварительным данным, собрала более 800 участников.
Фото: НГС24.ру
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