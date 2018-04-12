КЭФ-2018 открылся работой молодежной площадки

Сегодня первый день работы Красноярского экономического форума. По традиции он отдан работе молодежной площадки (основная деловая программа КЭФ начнется завтра, 13 апреля). В этом году молодежная площадка называется «Поколение — 2030. Экономика будущего». Главной темой ее мероприятий станут новые форматы бизнеса.

Открыл работу КЭФ врио губернатора Красноярского края Александр Усс , обратившийся к самым молодым участника форума с приветственным словом. Работа молодежной площадки продолжилась пленарным заседанием «Креативные индустрии: бизнес нового формата». Его участники обсудят, как должен работать бизнес в современных условиях, на что должны ориентироваться в первую очередь молодые предприниматели, начиная свое дело. Что такое креативный бизнес, каковы его инструменты, как он может и должен изменить окружающий мир — эти вопросы обсуждаются на пленарке, которая проходит в эти минуты. Участники мероприятия, которые уже имеют опыт успешного ведения бизнеса, делятся им со слушателями.

В программе сегодняшнего дня также круглый стол «Создание среды для креативных индустрий: роль бизнеса, власти и сообщества», дискуссии, посвязенные новым подходам к образованию в современном обществе, роли бизнеса в формировании городской среды и другие.

Молодежная площадка, по преварительным данным, собрала более 800 участников.