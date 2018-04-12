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«Чистый четверг» проведут в Барнауле 12 апреля
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«Чистый четверг» проведут в Барнауле 12 апреля 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
«Чистый четверг» проведут в Барнауле 12 апреля, в акции задействуют 11 тысяч человек: студентов, учащихся, рабочих и служащих.
Половина всех, кто выйдет убирать улицы, приходится на учащихся (5592 человека). Они очистят от листвы территории школ и бесхозяйных объектов.
Силами управляющих компаний планируется ворошить снег на придомовых территориях, очищать фасады домов от объявлений, красить мусорные контейнеры, белить деревья. Предприятия организуют очистку своей территории, а студентов отправят наводить порядок в районах города, в том числе у мемориалов и памятных мест. Также на улицах краевой столицы будут работать сотрудники Автодорстроя и Горзеленхоза.
Будет задействовано 62 единицы специализированной техники, планируется вывезти более 60 машин с мусором.
Общегородской субботник состоится 20 апреля. В течение недели после него городской полигон ТБО будет бесплатно принимать мусор, собранный во время уборки.
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