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Две симпатичные девушки пропали в один день в Новосибирске
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Две симпатичные девушки пропали в один день в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
24-летняя Виктория Г. вышла вечером в воскресенье, 8 апреля, с работы и пропала. В последний раз ее видели в районе станции метро «Площадь Маркса». Перед этим она позвонила домой со словами, что возвращается.
Рост Виктории — 183 сантиметра, телосложение спортивное, волосы русые, глаза сине-зеленые. Была одета в сине-салатовую клетчатую куртку, голубые брюки, синюю вязаную шапку с рисунком и помпоном, обута в бело-голубые кроссовки. Из особых примет — тоннели в ушах, пирсинг, татуировка на левой руке.
Еще одна девушка, 26-летняя Ольга Д., днем 8 апреля вышла из дома на улице Вахтангова в микрорайоне Шлюз и скрылась в неизвестном направлении. С тех пор о ее местонахождении также ничего неизвестно.
Рост Ольги — 150 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые, глаза голубые. Была одета в темно-синюю куртку, темную юбку «в пол», обута в черные туфли.
Всем, кто обладает какой-либо информацией о пропавших девушках, просьба сообщить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.
В январе в Новосибирске пропал молодой гость из Новокузнецка, отличительными чертами которого были тоннели в ушах и почти двухметровый рост. Спустя несколько дней парня обнаружили в одной из больниц.
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