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Китайская корпорация может построить в Омске мусоросжигательный завод
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Китайская корпорация может построить в Омске мусоросжигательный завод 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Накануне, 11 апреля, врио губернатора Омской области Александр Бурков встретился с делегацией энергетического гиганта PowerChina и его дочерней компании SEPСO1. Корпорация из Китая, которая строит разные типы электростанции, рассматривается в качестве партнёра в строительстве первой очереди парогазовой установки мощностью 120 МВт (ПГУ-120).
Во время встречи представители китайской корпорации также отметили, что готовы сотрудничать с Омской областью и в других проектах. Компания готова не только проектировать и строить энергетические и инфраструктурные объекты, но и, возможно, инвестировать другие проекты. Например, их весьма интересует строительство мусоросжигательного завода.
«Безусловно, для нас важен проект мусороперерабатывающего завода. Это, действительно, финансово ёмкий и технологически сложный проект. Здесь вопрос экологии имеет особое значение, поэтому нам важно понимать, какая будет технология, насколько мы будем иметь чистоту выброса с предприятия. Сегодня есть и российские компании, которые готовы рассмотреть этот проект по мусоросжиганию на территории Омской области», — подчеркнул Александр Бурков.
Отметим, что у китайской корпорации имеется богатый опыт работы в данной сфере.
Добавим, что стороны подписали меморандум о сотрудничестве.
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