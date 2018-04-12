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В День Катастрофы и Героизма в Израиле вспоминают жертв Холокоста
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В День Катастрофы и Героизма в Израиле вспоминают жертв Холокоста
Вести.Ru
1 час назад
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Фото:
Вести.Ru
По традиции, в
Иерусалиме
прошла траурная церемония. В ней приняли участие политики, общественные деятели. В ходе нее зажгли шесть факелов, символизирующих шесть миллионов погибших евреев, сообщает телеканал «Россия 24».
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