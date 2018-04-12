В Новосибирске появятся «умные» светофоры

По данным ГИБДД, сегодня в Новосибирске работает не менее четырехсот светофоров, и, как отметил директора проектного офиса инновационной компании «СофтЛайн Трейд» ( Москва ) Игорь Канатченко, они имеют возможности менять режим в зависимости от ситуации.

— Все мы знаем, что утром и вечером трафик один, а днем — другой. Но светофоры работают по одним параметрам. Внедрение интеллектуальной автоматизированной системы помогает разгрузить напряженные участки дорог, — подчеркнул эксперт.

— Сегодня особенно актуальны разработки, связанные с IT-технологиями. Есть много интересных решений, например, направленных на мониторинг и управление транспортными потоками. С одной из компаний мы заключаем договор, в качестве эксперимента отдаем ей загруженный участок магистрали, а затем проверяем эффективность — насколько ноу-хау позволит бороться с проблемой пробок, — сообщил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько

По соглашению между мэрией и инновационной компанией, в реализацию проекта будет инвестировано около ста миллионов рублей. По словам генерального директора компании Руслана Белоусова, Новосибирск станет первым городом, в котором будет внедрена такая система управления дорожным движением. Для этого на проблемных перекрестках установят «умные» светофоры, способные анализировать трафик движения и в случае возникновения заторов переключать режим так, чтобы сделать улицу «зеленой». Опробовать систему запланировано на улице Семьи Шамшиных, в дальнейшем — на улицах Титова, Сибиряков-Гвардейцев, Троллейной.

Напомним: в конце прошлого года Новосибирск стал первым сибирским городом, в котором реализовали проект «Умная остановка». Павильон, расположенный рядом с мэрией и Камерным залом филармонии, содержит интеллектуальную «начинку», которая позволяет пассажирам отслеживать в режиме онлайн прибытие транспорта, подзаряжать мобильные телефоны, подключаться к Wi-Fi, а городским службам — следить за безопасностью пассажиров и дорожного движения. На интерактивный экран выводят данные мониторинга пассажирского автомобильного и электротранспорта, поступающие в режиме реального времени.

Вообще, слово «умные» на форуме звучало довольно часто. «Умные» теплицы от Новосибирского государственного технического университета помогают в обучении студентов, «умная» школа от управления науки и внедрения научных технологий мэрии Новосибирска — следить за безопасностью в учреждении.

Подобная система заработает в апреле в средней обще-образовательной школе №29 Новосибирска. По словам генерального директора НПО «Автоматика» (разработчик проекта) Александра Шелепова, система работает на любом компьютере и в автоматическом режиме может контролировать в школе безопасность и энергосбережение.

— При нештатной ситуации система указывает конкретное место ее возникновения и мгновенно подает сигнал оповещения всем экстренным службам, одновременно отправляя СМС-сообщения об угрозе по заданному списку номеров. Кроме того, система ведет учет аварийных ситуаций с указанием причин их возникновения, — пояснил Александр Шелепов.