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В Вашингтоне заявили, что время мягкой политики в отношении России прошло
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В Вашингтоне заявили, что время мягкой политики в отношении России прошло 

Говорит Москва 1 час назад
В документе он отметил, что США готовы и дальше вести политику санкций.
«Россия продолжает действовать агрессивно, в чем ей способствуют многие годы мягкой политики в отношении этой агрессии. С этим теперь покончено. Список действий нашей администрации, направленных на то, чтобы повысить цену для Владимира Путина, долог», — говорится в письменных показаниях Помпео. Он заявил, что в списке уже числятся санкции, высылка дипломатов, укрепление американской армии и сил ядерного сдерживания, а также «вооружение смелых молодых людей, которые сопротивляются российскому экспансионизму на Украине и в Грузии». Помпео отметил, что «дипломатические усилия в отношении России будут сложными, но, как и в предыдущих случаях конфронтации с Москвой, они должны продолжаться».
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