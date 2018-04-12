Штаты анонсировали завершение мягкой политики в отношении России 

Кандидат в госсекретари Майк Помпео заявит сегодня в сенате США о завершении мягкой политики в отношении России. Белый дом распространил выдержки из текста будущего выступления Помпео. В них говорится, что «Россия продолжает проводить агрессивную политику, что обусловлено годами мягких отношений к ее действиям». «Отныне этому положен конец», — отмечается в сообщении. Комитет сената США по иностранным делам рассмотрит в четверг кандидатуру Майка Помпео на должность госсекретаря США. Его предшественник Рекс Тиллерсон, проработав на этом посту чуть более года, был отправлен в отставку в середине марта. Пока обязанности главы внешнеполитического ведомства временно исполняет Джон Салливан.