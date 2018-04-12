«Субботник с Гагариным» проведут в нижегородском парке

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации, мероприятие начнется 12 апреля, в четверг, в 11.00 на центральной площадке парка.

На него выйдут студенты высших и средних специальных учебных заведений, молодые сотрудники предприятий Приокского района, добровольцы из Приволжского миграционного центра, а также сотрудники районной администрации.

В ходе акции также пройдет конкурс на самый лучший космический костюм.

Участники субботника наведут порядок на центральной площадке, в зоопарке и на аллеях в районе остановок «Улица Медицинская» и «Улица Сурикова».

По окончании мероприятия участников угостят чаем с пирогами. Кроме того, будет организована фотозона с космической символикой.

Напомним, автомобиль получат канавинцы за активную работу на субботнике.