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«Субботник с Гагариным» проведут в нижегородском парке
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«Субботник с Гагариным» проведут в нижегородском парке 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации, мероприятие начнется 12 апреля, в четверг, в 11.00 на центральной площадке парка.
На него выйдут студенты высших и средних специальных учебных заведений, молодые сотрудники предприятий Приокского района, добровольцы из Приволжского миграционного центра, а также сотрудники районной администрации.
В ходе акции также пройдет конкурс на самый лучший космический костюм.
Участники субботника наведут порядок на центральной площадке, в зоопарке и на аллеях в районе остановок «Улица Медицинская» и «Улица Сурикова».
По окончании мероприятия участников угостят чаем с пирогами. Кроме того, будет организована фотозона с космической символикой.
Напомним, автомобиль получат канавинцы за активную работу на субботнике.
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