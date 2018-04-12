Лучшие игрушки конкурса «Полицейский дядя Стёпа» отправились из Ангарска в Иркутск на региональный этап

Ангарске подведены итоги первого этапа творческого конкурса игрушек МВД России «Полицейский дядя Стёпа». Конкурс проводится шестой год подряд в целях повышения уровня доверия к полиции и формирования позитивного имиджа сотрудника органов внутренних дел. В нынешнем году конкурс приурочен к 300-летию российской полиции.

На суд жюри, в состав которого вошли сотрудники полиции и члены Общественного совета при Управлении МВД России по Ангарскому городскому округу, было представлено 40 игрушек. Большая часть их выполнена маленькими ангарчанами: школьниками и дошкольниками совместно с родителями.

Поделки изготовлены из различных материалов: текстиля, ниток, пластилина, кожи, фоамирана, солёного теста, цветной бумаги.

Удивила членов жюри своей оригинальностью и техническим новаторством работа пятилетнего Ивана Ясинского. К фигурке инспектора ДПС прикреплен светящийся жезл. Отметим, что в прошлом году Ваня тоже участвовал в конкурсе. Тогда он был самым юным участником и его работа была высоко оценена на региональном этапе.

Члены Общественного совета отметили, что все работы отличаются креативностью, и выбрать лучшие игрушки было очень сложно. Сотрудники УМВД России по Ангарскому городскому округу поблагодарили всех авторов, принявших участие в благотворительном конкурсе.

Десять игрушек, получивших наибольшее количество положительных оценок от членов жюри, направлены в ГУ МВД России по Иркутской области для участия во втором (региональном) этапе.

По информации УМВД России по Ангарскому городскому округу