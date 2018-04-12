Как будут ходить автобусы на Радоницу?

В 2018 году Радоница выпадает на 17 апреля, первый вторник после Светлой Седмицы, которая началась с празднования Пасхи 8 апреля.

Традиционно, на Радоницу верующие поминают усопших и приводят в порядок могилы и места захоронения на кладбищах, а также поминают родственников молитвой в храме.

В администрации Кемерова рассказали, как будет будет организована работа общественного транспорта с 9:00 часов до 18:00 часов на Радоницу:

Кладбище № 2, 3, 4, 5 на Южном:

№ 17 «остановка „АТП-3“ — пос. Казачий — кладбище № 2 — кладбище № 5» (по ул. 4-я Цветочная в обоих направлениях). № 17т «остановка „АТП-3“ — пос. Казачий — кладбище № 2» (по ул. 4-я Цветочная в обоих направлениях). № 66т « ОАО «Химпром» — пос. Казачий — кладбище № 2» (по ул. 4-я Цветочная в обоих направлениях). № 70 «остановка „Швейная фабрика“ — кладбище № 2». По схеме движения: в прямом направлении — остановка «Швейная фабрика» — просп. Ленина, просп. Кузнецкий, ул. Автозаводская, ул. Базовая, ул. 1-я Линия, Казачий тракт, ул. Совхозная, кладбище № 2. В обратном направлении — кладбище № 2, ул. Совхозная, ул. Центральная, ул. 4-я Цветочная, ул. 1-я линия, ул. Базовая, ул. Автозаводская, просп. Кузнецкий, просп. Ленина, остановка «Швейная фабрика». № 70А «остановка „Швейная фабрика“ — кладбище № 5». По схеме движения: в прямом направлении — остановка «Швейная фабрика» — просп. Ленина, просп. Кузнецкий, ул. Автозаводская, ул. Базовая, ул. 1-я линия, Казачий тракт, ул. Совхозная, кладбище № 5. В обратном направлении: кладбище № 5, ул. Совхозная, ул. Центральная, ул. 4-я Цветочная, ул. 1-я Линия, ул. Базовая, ул. Автозаводская, просп. Кузнецкий, просп. Ленина, остановка «Швейная фабрика». № 80т «д.п. „Комсомольский“ — кладбище № 1 — кладбище № 2». По схеме движения: просп. Комсомольский, просп. Химиков, просп. Ленинградский, просп. Ленина, ул. Соборная, ул. Бийская, ул. Базовая, ул. Баумана, ул. Радищева, ул. 1-я Линия, Казачий тракт, ул. Совхозная, кладбище № 2 в прямом и обратном направлениях. Дополнительно по пассажиропотоку будут продлены маршруты: № 3т «остановка „ТРК Променад 2“ — 1-я Линия — кладбище № 2», № 9т «д.п. „Шалготарьян“ — 1-я Линия — кладбище № 2», № 35т «д.п. „Шалготарьян“ — 1-я Линия — кладбище № 2», по схеме движения: ул. Радищева, ул. 1-я Линия, Казачий тракт, ул. Совхозная в прямом и обратном направлениях. В период с 9-00 до 18-00 часов маршруты № 9т, 35т будут работать без заезда до остановки «Детский сад», в связи с продлением их до кладбища.

Кладбище № 1 на Южном:

№ 10 «ОАО „Химпром“ — Геологоразведка», № 80 «остановка „ТРК Променад 2“ — остановка „Детский сад“, № 72 „кладбище № 1 — кладбище № 2 — кладбище № 5“. № 80т „д.п. „Комсомольский“ — кладбище № 1 — кладбище № 2“.

Солонечное кладбище:

№ 71 „ост. ТУРР — Солонечное кладбище“

Кировское кладбище:

№ 73 „остановка „ДК Кировского“, ул. Леонова, ул. Александрова, ул. Инициативная, шоссе Егорова, кладбище Кировского района“. № 73т „остановка „ДК Кировского“ — кладбище Кировского района“.

Кладбище в Кедровке (проходящий транспорт):

№ 179э „железнодорожный вокзал — ж.р. Кедровка“, № 194 „ж.р. Промышленновский — ж.р. Кедровка“, № 197э „остановка „пл. Волкова“ — остановка „ул. Рабочая“, № 279э „д.п. „Ленинградский“ — остановка „ул. Рабочая“. Дополнительный маршрут с 9-00 до 16-00 часов: № 74 „остановка „школа № 70“ — кладбище ж.р. Кедровка“.

№ 5кл „ж.р. Ягуновский — кладбище ж.р. Пионер“.