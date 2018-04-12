Дополнительный транспорт до кладбищ пустят в Новосибирске на Радоницу

Дополнительные маршруты пассажирского транспорта организуют на Радоницу в Новосибирске . Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Во время Радоницы или родительского дня, который в этом году выпадает на 17 апреля, принято поминать усопших. В этот день православные христиане посещают места захоронения их родных и близких. На кладбищах прибирают могилы, очищая их после зимы от травы и мусора.

Для удобства горожан в Новосибирске будут организованы дополнительные маршруты общественного транспорта.

Транспорт будет курсировать по следующим следующим схемам:

Автобусы:

— площадь им. Калинина — Заельцовское кладбище — пять единиц подвижного состава.

Маршрутные такси:

— «Жилмассив Родники — Гусинобродское кладбище» — пять единиц подвижного состава;

— «Станция метро „Октябрьская“ — Гусинобродское кладбище» — пять единиц подвижного состава.

До о. п. «Северное кладбище» будут продлены маршруты автобусов № 27 «Площадь Калинина — отделение связи № 13», № 73 «Ул. Флотская — отделение связи № 13» и маршрутного такси № 73 «ДК Кирова — отделение связи № 13».

Кроме того, на один день 17 апреля будет организована работа сезонного маршрута № 77л «Ул. Ветлужская — Сады». Курсировать будет один автобус.