Ещё
Дополнительный транспорт до кладбищ пустят в Новосибирске на Радоницу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дополнительный транспорт до кладбищ пустят в Новосибирске на Радоницу 

АиФ-Новосибирск 27 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Дополнительные маршруты пассажирского транспорта организуют на Радоницу в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Во время Радоницы или родительского дня, который в этом году выпадает на 17 апреля, принято поминать усопших. В этот день православные христиане посещают места захоронения их родных и близких. На кладбищах прибирают могилы, очищая их после зимы от травы и мусора.
Для удобства горожан в Новосибирске будут организованы дополнительные маршруты общественного транспорта.
Транспорт будет курсировать по следующим следующим схемам:
Автобусы:
— площадь им. Калинина — Заельцовское кладбище — пять единиц подвижного состава.
Маршрутные такси:
— «Жилмассив Родники — Гусинобродское кладбище» — пять единиц подвижного состава;
— «Станция метро „Октябрьская“ — Гусинобродское кладбище» — пять единиц подвижного состава.
До о. п. «Северное кладбище» будут продлены маршруты автобусов № 27 «Площадь Калинина — отделение связи № 13», № 73 «Ул. Флотская — отделение связи № 13» и маршрутного такси № 73 «ДК Кирова — отделение связи № 13».
Кроме того, на один день 17 апреля будет организована работа сезонного маршрута № 77л «Ул. Ветлужская — Сады». Курсировать будет один автобус.
АиФ-Новосибирск: последние новости
На реке Иня в Новосибирской области начали взрывать лед В НСО взорвут лед на реке для свободного паводка В НСО возможны локальные подтопления
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода146
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»25
Экс-президент США дал разумный совет Трампу226
Рубль начал утро с очередного падения110
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая172
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
00:24
«Тотальный диктант» пройдет на четырех вокзалах
Новости Москвы
01:00
Собянин заявил о более устойчивой экономике Москвы
Новости Москвы
01:07
Собянин выступил против жилой застройки вдали от МКАД
Новости Москвы Недвижимость
20:54
«Умный счетчик» запустят в 2018 году.
Новости Москвы
01:00
До Химок пустят скоростной водный маршрут
Новости Москвы
00:31
На Весеннем фестивале будет рекордное число тюльпанов
Новости Москвы
01:00
«Тройку» будут принимать в Петербурге
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение