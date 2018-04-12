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В Перми осудили женщину, которая ударила мужа сковородкой по челюсти
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В Перми осудили женщину, которая ударила мужа сковородкой по челюсти 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Орджоникидзевском суде Перми судили женщину, которая в порыве ярости врезала мужу сковородкой по челюсти. Конфликт между супругами произошёл в ходе совместного употребления спиртного.
«Во время ссоры подсудимая нанесла мужу удар сковородой в область челюсти слева, причинив ему травму, которая квалифицируется как вред здоровью средней тяжести, — сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда Перми. — Её действия были квалифицированы судом как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни или здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия»
Агрессивная пермячка была признана судом виновной, ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.
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