Главный архитектор Карелии уходит в отставку

Игорь Кривоносов проработал в Минстрое республики меньше трех месяцев.

Заместитель министра строительства Карелии , главный архитектор республики Игорь Кривоносов уходит в отставку, пишет «КарелИнформу» . Эту информацию подтвердили в министерстве строительства, ЖКХ и энергетики республики. Заявление об увольнении по собственному желанию Кривоносов подписал 10 апреля, а пост замминистра он покинет 18 апреля.

Напомним, 33-летний Игорь Кривовоносов стал заместителем главы Минстроя Карелии и главным архитектором республики 22 января этого года. Чиновник занимал высокий пост в Карелии менее трех месяцев. В должности заместителя министра строительства, ЖКХ и энергетики РК — главного архитектора Карелии — Игорь Кривоносов курировал строительный сектор, реализацию региональной адресной инвестиционной программы, вопросы архитектуры и градостроительной деятельности.