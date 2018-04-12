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Главный архитектор Карелии уходит в отставку
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Главный архитектор Карелии уходит в отставку 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Игорь Кривоносов проработал в Минстрое республики меньше трех месяцев.
Заместитель министра строительства Карелии, главный архитектор республики Игорь Кривоносов уходит в отставку, пишет «КарелИнформу». Эту информацию подтвердили в министерстве строительства, ЖКХ и энергетики республики. Заявление об увольнении по собственному желанию Кривоносов подписал 10 апреля, а пост замминистра он покинет 18 апреля.
Напомним, 33-летний Игорь Кривовоносов стал заместителем главы Минстроя Карелии и главным архитектором республики 22 января этого года. Чиновник занимал высокий пост в Карелии менее трех месяцев. В должности заместителя министра строительства, ЖКХ и энергетики РК — главного архитектора Карелии — Игорь Кривоносов курировал строительный сектор, реализацию региональной адресной инвестиционной программы, вопросы архитектуры и градостроительной деятельности.
По материалам: ptzgovorit.ru
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