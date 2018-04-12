Глава облздрава Александр Лялюхин ушел в отставку

В правительстве Орловской области вновь кадровые перестановки сообщает «Вечерний Орёл» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, начальник департамента здравоохранения Орловской области Александр Лялюхин ушел в отставку. Он сменил кресло чиновника на кресло главного врача больницы имени Боткина. Предполагается, что его место займёт белгородец Иван Залогин.

О его возможном назначении ранее сообщали орловские СМИ. С мая 2015 года Иван Залогин возглавлял белгородский госпиталь ветеранов войн. Ранее он два с половиной года руководил департаментом здравоохранения Белгородской области

Кроме того Залогин работал первым заместителем начальника белгородского облздрава, заместителем главврача в поликлинике Белгородской областной больницы.

Напомним, Александр Лялюхин занял место главы департамента здравоохранения осенью 2015 года, до этого он руководил региональным Фондом ОМС.