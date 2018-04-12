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Алика Смехова с сыном посетила гала-спектакль в Большом театре
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Алика Смехова с сыном посетила гала-спектакль в Большом театре 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Интернет-пользователи не перестают восхищаться тем, какая прекрасная мама для своих сыновей Алика Смехова. Накануне она решила приобщить к прекрасному младшего сына Макара и отправилась с ним в Большой театр.
Алика Смехова часто делится фотографиями личной жизни в своем микроблоге. На этот раз подписчики известной актрисы узнали о том, что она с сыном Макаром посмотрела гала-спектакль «Князь Владимир Красно Солнышко. Искания о Князе Владимире» в Большом театре. «А мы в Большой Театр! В городе — весна, а в душе — любовь», — жизнерадостно прокомментировала Алика серию совместных снимков с сыном.
Подписчики отметили то, как замечательно воспитывает Смехова своих сыновей и осыпали ее множеством комплиментов: «Какие вы тут красивые, умные и стильные!» «Макар очень на молодого дедушку тут похож» «Мать и сын! Оба неотразимы! Безусловная любовь в каждом взгляде и движении!» «Какие мальчики у тебя замечательные! Потому, что мама хорошо и правильно воспитывает» «Алика, ты — супер мама! Не перестаю восхищаться твоей семьей».
Некоторые подписчики обратили внимание на слова Алики про любовь. И не зря. По данным СМИ, Смехова сейчас счастлива в новых отношениях, и даже, возможно, скоро выйдет замуж. Однако имя ее возлюбленного тщательно скрывается. Алика Смехова была официально замужем два раза. Первый раз актриса вышла замуж, еще будучи студенткой. А ее второй муж был восточным мужчиной, который хотел держать свою жену дома под замком. Двух сыновей, 17-летнего Артема и 10-летнего Макара, Алика родила от последующих отношений, которые ничего, кроме боли и разочаровании в мужчинах также не принесли.
Алика Смехова старается разнообразить досуг, проводимый со своими детьми. Например, зимой она вместе с сыном даже встала на коньки и с удовольствием покружилась на льду на Красной площади.
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