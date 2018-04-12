Путин после 2018: рассказ о нации, которая пережила мрачный век (часть 2)

Первая часть

Спустя год, Ельцин выступил с речью в Колумбийском университете, где он выразил похожую точку зрения. «Господа, нам раньше говорили, что США — это рай для монополистического капитализма, где эксплуатируют и угнетают простой народ. Однако, приехав сюда к вам, я вижу, что это совершенно не так. Американцы очень трудолюбивый, мирный и добрый народ. США может помочь нашей стране. России необходимо заимствовать опыт США».

Стивен Коэн , американский историк, специализирующийся на истории СССР, писал: «В США было распространено мнение, что после распада Советского Союза, Россия изо всех сил старалась стать похожа на США». Клинтон высмеивал Россию и говорил, что она уже давно не мировая держава, а больше похоже на африканскую страну Буркина-Фасо . А Рейган, в свою очередь, очень гордился своими заслугами и говорил, что свобода очень удобна.

В конце 1989 года, когда происходили все эти события, тридцатисемилетний Путин работал офицером КГБ в Дрездене , Восточная Германия. Когда происходило падение Берлинской стены, протестующие окружили местонахождение федерального канцлера Германии Гельмута Коля и требовали объединения страны. За шесть недель до этого невозмутимый Путин сжег все опасные документы. За несколько лет на его глазах распался Советский Союз. Это привело к тому, что ему пришлось подвергаться оскорблениям, он потерял юридическую защиту, а также лишился своей родины. Его знаменитое выражение: «Распад Советского Союза — это крупнейшая геополитическая катастрофа XX века».

На протяжении всего времени Путин лично переживал эту трагедию своего народа. В сентябре 2016 года Путин на встрече с руководством политических партий заявил, что необязательно было разваливать СССР, можно было пойти по пути демократических преобразований. «Можно было провести преобразования, в том числе демократические, без развала», — сказал Путин. Давайте выслушаем мнения историков. 2 марта этого года на пленарном заседании ежегодного медиафорума Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость» Путину задали вопрос: «Если у вас была бы возможность изменить одно событие в истории России, что бы вы изменили?» Путин немедленно ответил, что постарался бы предотвратить распад Советского Союза.

Но этой трагедии избежать не удалось. В результате распада Советского Союза было потеряно около 1/3 всей территории, а также половина населения оказалась за рубежом. В отличие от Фрэнсиса Фукуямы американский политик Кен Джовитт считал, что до полной победы либерализма еще очень далеко. Кен Джовитт отметил упадок «эпохи Иисуса », которая предполагала мироздание, управляемое законами, и заменили его противоположным «эпохой генезиса», изображающей мир нестабильным и лишенным определенного направления. Вот какой наш новый мир. Когда Россия сталкивалась с большими трудностями, в стране всегда появлялся сильный лидер. На пороге XXI века у России появился Путин.

Продолжение следует