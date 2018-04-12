Калязин и другие русские города, которые утонули

Русскими «Атлантидами» чаще становились и таинственно исчезнувшие с лица земли поселения, и совершенно сознательно уничтоженные города, ставшие жертвой технического прогресса.

Китеж

Город этот построил сам князь Юрий Всеволодович, когда был очарован красотой местной природы. Но знать того не зная, он сознательно выбрал для строительства священное место, которое впоследствии и спасло город от неминуемой погибели.

Так, хан Батый, возжелавший захватить земли славного города, вынужден был уйти ни с чем: прямо на глазах монголов Китеж ушел под воды озера Светлояр. Но трактование легенды до сих пор ведется по-разному. Существует версия, что Китеж ушел вовсе не под воду, а погрузился в землю. Есть предположение, что от захватчиков город защитили горы, оградив его своими могучими скалами. Другие люди рассказывают, что поселение поднялось в небо. А согласно самой любопытной теории, Китеж попросту стал невидимым.

Самая древняя часть этого города, представляющая немалую историческую ценность, навсегда ушла под воду под влиянием бездумно действующей человеческой руки: в ходе строительства Угличской ГЭС. Так, водами затопило жемчужину города — Троицкий монастырь, храм Рождества Христова, всю заречную часть поселения, Центральную площадь совместно с торговыми рядами, церковь Иоанна Предтечи, Николаевский собор, улицы и кварталы с особняками купцов, которые были выполнены в различных архитектурных стилях (от барокко до модерна).

Корчева

Если два вышеописанных города не перестали существовать по факту своего затопления, то совершенно другая участь постигла город Корчева. Так, вне зависимости от того, что, в ходе возведения плотины Иваньковского водохранилища, практически треть территории так и осталась на суше, город все же был разобран до последнего кирпича и бревнышка, его храмы взорваны, а жители навсегда переселены.

Бытовало мнение, что таким образом была нанесена месть местному люду, поскольку некогда поселение было центром антисоветского восстания. Но выяснилось, что имела место ошибка проектировщиков, которые решили, что местность будет полностью затоплена. На сегодняшний день на территории бывшего города уцелело кладбище с руинами Казанской церкви, а также имение купцов Рождественских.

Молога

Молога была стерта с лица земли из-за создания Рыбинского водохранилища. Под воду ушло порядка 700 деревень и сел, 3 монастыря, 140 церквей, а также 294 местных жителя, которые отказались от переселения. Сегодня Молога является олицетворением трагедии, городом-призраком, который то исчезает, то появляется в обмельчавших водах, впечатляя и ужасая пейзажами разрушения. Остатки кирпичных кладок, где некогда возвышались здания и храмы, ржавое железо, размытые водами булыжники мостовых, а также практически незаметные следы фундаментов, по которым едва угадываются направления некогда существовавших улиц. Как рассказывают очевидцы, в осеннюю пору, в особенности после засушливого лета, город подымается из-под вод, напоминая о случившемся.

Весьегонск был затоплен лишь частично, а большинство домов, которые лежали на пути движения вод, переносились на новые места, удаленные от берега. В результате от старого города не осталось и следа: его пришлось отстраивать заново. Под водами разлившейся реки навсегда похоронены прежние строения совместно с железнодорожной веткой, строительство которой так и не было завершено. Среди таких зданий оказались церкви и храмы, не перенесенные на высокое место. Современный Весьегонск — это совершенно маленький, провинциальный городок, состоящий в основном из двухэтажных домиков, выстроенных из дерева. Только на главной улице можно обнаружить каменные строения на три этажа. Ни одного архитектурного памятника в городе не осталось — все они очутились на дне водохранилища.

Самый древний, богатый своим историческим наследием город Углич тоже пострадал в ходе строительства Углицкого гидроузла. Под перемещенными земельными массами и водами исчезли городские улицы, дома, древние храмы. Вся левобережная часть Углича подверглась сносу с дальнейшим перемещением ближе к берегу Корожечны. В ходе этого были разрушены Всехсвятский, Введенский и Леонтьевский храмы, Супоневский дворец, Царское село с парком. На правом берегу исчезли городские кварталы, Николо-Песоцкая церковь, была подтоплена Богоявленская гора совместно с сосновым лесом. Погребенной под воду оказалась Входоиерусалимская слобода совместно с храмом. Самой большой потерей Углича считается Покровский монастырь. Есть данные, что в конце зимы со дна ввысь вырастают холмы изо льда, под которыми спрятаны руины монастырских зданий и храмов.

Мышкин