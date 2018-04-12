Прокуратура запретила ангарской УК брать деньги за справки о составе семьи 

Прокуратура г. Ангарска выявила факт незаконного сбора денег управляющей компанией. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что директор компании утвердил прейскурант цен на услуги, не являющиеся предметом договоров управления многоквартирными домами, оказываемые обществом физическим и юридическим лицам. Согласно этому прейскуранту, гражданам приходилось платить за изготовление, печать и выдачу справки о составе семьи.
Прокуратура вынесла представление в адрес УК об устранении нарушений. В ответ на представление, руководство компании обратилось в Арбитражный суд Иркутской области. Но решение суда оказалось не в пользу УК — представление судья посчитал правомерным и оставил без изменений.