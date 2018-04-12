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Якунин объяснил причину «неприязни Меркель к русским»
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Якунин объяснил причину «неприязни Меркель к русским» 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Бывший руководитель РЖД Владимир Якунин рассказал, почему канцлер Германии Ангела Меркель испытывает неприязнь к россиянам. Об этом он написал в своей книге «Коварная колея» (Treacherous Path).
Якунин заметил, что Меркель родилась в Восточной Германии и хорошо говорит по-русски, но на встречах с россиянами она всегда общается через переводчика. Экс-глава РЖД предположил, что канцлер делает так из-за «некой фобии». Его догадки подтвердились во время разговора с Меркель.
"Она приветствовала меня у дверей приемной и сразу заговорила со мной по-русски. Она сказала: «Господин Якунин, вы правы, я действительно боюсь говорить на русском. Когда я была маленькой, советский солдат украл у меня велосипед, и с тех пор я испытываю чувство, которое, я полагаю, можно назвать неприязнью по отношению к русским», — цитирует Меркель автор.
В ответ Якунин заметил, что неподалеку находится большой универмаг, и если бы он «хоть на секунду мог представить себе, что это вылечит раны» Меркель, он бы «сейчас же кинулся туда и скупил бы все велосипеды, которые у них есть». Но это, уверен автор, едва ли может помочь.
Книга «Коварная колея» на английском языке вышла 12 апреля в издательстве Biteback Publishing в бумажном и электронном форматах.
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