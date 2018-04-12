Обзор московских событий в СМИ за 12 апреля

«Коммерсантъ». Кремлевским юристам не хватает порядка блокировки контента Обновленный проект о регулировании соцсетей снова не нравится ГПУ. ссылка

«Коммерсантъ». Москву накроют сетью дорожных камер Стационарных и мобильных комплексов станет существенно больше уже в этом году. ссылка

«Коммерсантъ». Московским инвалидам предложили городскую экспертизу Мосгордума планирует забрать у Минтруда бюро МСЭ. ссылка

«Известия» . Ноу-хау вместо молока Почему российские ритейлеры опасаются перебоев с поставками продуктов. ссылка

«Известия». «Мы с этим давлением справимся» Премьер Дмитрий Медведев выступил с последним для нынешнего состава правительства отчетом в Госдуме . ссылка

Российская газета ». Дотянуться до звезды В технопарках впервые пройдут «Гагаринские уроки». ссылка

«Российская газета». Бесценные вещи На фестивале «Пасхальный дар» помощь получили уже многие нуждающиеся. ссылка

«Российская газета». Ночь быстрых машин Столичное ГИБДД нарисовало портрет виновника аварий. ссылка

«Российская газета». Дела на миллион Мэрия Москвы почти удвоила поддержку НКО. ссылка

«Российская газета». Самооборона не судима Суд освободил женщину, осужденную за убийство. ссылка

«Российская газета». Ни метра даром Москвичи не проиграют, даже если возьмут квартиру меньшей площади. ссылка

«Московский комсомолец». ГИБДД упростит процедуру обжалования штрафов, но перестанет выезжать на ДТП Дорожная карта ГАИ. ссылка

Комсомольская правда ». Очередей в обменниках нет, но доллары кое-где уже закончились Сотрудники банков рассказывают, что валютные вкладчики последние пару дней активно снимают со счетов сбережения. ссылка

«Комсомольская правда». Безбилетники в Москве: нет в трамвае турникета — едет «заяц» без билета Корреспондент «КП» прокатился с городскими контролерами в общественном транспорте. ссылка

Московская правда ». В Параде Победы примут участие роботы Робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9» готовятся к участию в параде на Красной площади. ссылка

«Московская правда». Московские старшеклассники выбрали программу выпускного в Парке Горького Москва снова предоставляет право выбора молодежи. Первый шаг во взрослую жизнь для молодых активных граждан начался с выбора мероприятий и артистов для выпускного вечера в Парке Горького. ссылка

«Вечерняя Москва». Реконструированный павильон «Космос» откроется 12 апреля В обновленном здании разместился лучший в мире образовательный центр «Космонавтика и авиация». В экспозиции — уникальная техника и редкие архивные документы. ссылка

«Вечерняя Москва». Внимание, вакансия! Нужны строители и электромонтеры Первую в этом году открытую общегородскую ярмарку вакансий вчера провели в Экспоцентре департамент труда и социальной защиты населения Москвы и центр занятости населения. ссылка

«Вечерняя Москва». Гидов научат проводить экскурсии Проводить экскурсии в метро смогут только профессиональные гиды. ссылка