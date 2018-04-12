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В России рекордно снизилась смертность от туберкулеза
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В России рекордно снизилась смертность от туберкулеза 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Показатели упали на 17,3% относительно уровня 2016-го. Об этом пишет газета «Известия».
В 71 регионе зафиксирована положительная динамика в борьбе с инфекцией. В остальных субъектах показатель оставался на прежнем уровне или увеличивался. Вдвое показатель снизился в Архангельской области, в Карелии — на 47,9%, в Рязанской области — на 45%. При этом, самые низкие показатели смертности от туберкулеза отмечены в Белгородской (один случай на 100 тысяч населения), Рязанской (1,1), Липецкой (1,5) областях.
Снижение смертности оказалось рекордным в рамках одного года, о чем сообщила главный фтизиатр Минздрава Ирина Васильева.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устойчивое снижение смертности от туберкулеза наблюдается в России с 2005 года. Тогда этот показатель был на уровне 25 случаев на 100 тысяч населения.
По мнению экспертов, в стране увеличивается охват граждан профилактическими осмотрами и развивается индивидуальный подход к лечению больных.
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