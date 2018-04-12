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В Тюмени собираются расширить улицу Воровского
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В Тюмени собираются расширить улицу Воровского 

72.ru 29 минут назад
Фото: 72.ru
В Тюмени собираются отремонтировать дорогу на улице Воровского. На сайте госзакупок говорится, здесь в районе пересечения с улицей Республикой должны уширить проезжую часть, сделать тротуары и немного озеленить территорию. Всего на эти работы хотят выделить почти пять миллионов рублей.
— Вдоль улицы Воровского, на участке от Республики до съезда к зданию по адресу улицы Республики 206а/1, в Ленинском административном округе предусмотрено устройство тротуаров, уширение проезжей части, устройство парковочных карманов, переустройство светофорного объекта и наружного освещения, в том числе: разборка существующего а/б покрытия, выборка грунта, озеленение, устройство подстилающих слоев из песка и щебня, а также устройство покрытия из ЩМА20, — сообщается в документации.
Кроме того, в ближайшее время недалеко отсюда появятся велодорожки, которые соединят улицу Республики с Гилевской рощей. В прошлом году были организованы велосипедные трассы до этого лесопарка от набережной.
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