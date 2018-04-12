Потери от повышения утильсбора предлагает вернуть через возврат НДФЛ 

Законопроект о компенсации расходов дальневосточников на дорожающие импортные авто предлагает депутат Госдумы Андрей Андрейченко. Как сообщил депутат корр. PRIMPRESS, есть определенные шансы на принятие такого федерального закона.
«Исходим из того, что снижение пошлин и утилизационного сбора невозможно в силу обязательств России перед ВТО и Евросоюзом, — говорит Андрей Андрейченко. — Вместе с тем, дальневосточники покидают регион, одним из раздражающих факторов является удорожание ввозимых из-за рубежа автомобилей. Я предложил ввести налоговый вычет для жителей, зарегистрированных в субъектах Дальнего Востока, которые покупают автомобили за рубежом. Налогооблагаемая база будет снижаться на сумму, уплачиваемую за машину. Косвенно это снизит стоимость затрат на ее покупку».
Как отмечает депутат, законопроект в целом получил понимание в правительстве.
«Минфин, как обычно, указал на снижение доходов бюджета, но речь ведь идет о тех деньгах, которые дальневосточники уже выплатили государству — в виде пошлины и так далее», — говорит Андрей Андрейченко.